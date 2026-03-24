Autoridades acusam Xie Yang de emitir declarações críticas ao governo e ao Partido ComunistaReprodução
Defensor de direitos humanos chinês é condenado por 'incitação à subversão'
Advogado Xie Yang, que representava ativistas cristãos e pró-democracia, terá de cumprir cinco anos de prisão
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Pentágono endurece restrições à imprensa após sentença judicial
Acesso de jornalistas terá de ser acompanhado por pessoal autorizado, anunciou porta-voz
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Agressão teria ocorrido por causa da velocidade excessiva com que o ator conduzia uma motocicleta
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