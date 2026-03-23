Sergei Lavrov destacou as boas relações entre o Irã e a RússiaShamil Zhumatov / AFP
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Acidente aconteceu após a decolagem
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Medida foi necessária devido ao congelamento dos recursos do Departamento de Segurança Interna (DHS)
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