Avião da Força Aérea da Colômbia caiu durante a decolagem no sul do país - Reprodução/ redes sociais

Avião da Força Aérea da Colômbia caiu durante a decolagem no sul do paísReprodução/ redes sociais

Publicado 23/03/2026 14:09 | Atualizado 23/03/2026 14:10

Um avião da Força Aérea da Colômbia, com militares a bordo, caiu durante a decolagem no sul do país, na fronteira com o Peru, nesta segunda-feira (23). Segundo a imprensa local, havia mais de 100 militares na aeronave.



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