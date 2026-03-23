Avião da Força Aérea da Colômbia caiu durante a decolagem no sul do paísReprodução/ redes sociais
Veja o vídeo:
Nas redes sociais, o ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez, lamentou o acidente e afirmou que equipes de resgate já estão no local.
"O número de vítimas e a causa do acidente ainda não foram determinados com precisão", disse em publicação no X.
"Todos os protocolos de assistência às vítimas e seus familiares foram ativados, assim como a investigação correspondente. Expresso as minhas mais sinceras condolências às famílias dos afetados e, em respeito ao seu luto, peço a todos que evitem especulações até que haja informações oficiais disponíveis", acrescentou.
"Este é um evento profundamente doloroso para o país. Que nossas orações acompanhem e aliviem, de alguma forma, essa dor", concluiu.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chamou o acidente de "horrível", afirmou esperar que não haja mortos e acrescentou que o acidente não deveria ter acontecido.
O perfil oficial da Força Aérea Colombiana confirmou que se tratava de uma aeronave C-130 Hércules. "As Forças Militares estão no local prestando atendimento à emergência", afirmou.
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