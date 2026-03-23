Atriz Carrie Anne Fleming é conhecida por papéis em séries como ’Supernatural’ e ’iZombie’Reprodução/ internet

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Estadão Conteúdo
Morreu, aos 51 anos, a atriz Carrie Anne Fleming, conhecida por papéis em séries como "Supernatural" e "iZombie". De acordo com a imprensa norte-americana, a artista faleceu no último dia 26 de fevereiro, no Canadá, mas a informação só foi revelada nesta semana.
Segundo Jim Beaver, colega de Fleming em Supernatural, a atriz morreu por complicações de um câncer de mama. A informação foi revelada por ele à Variety.
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Atriz Carrie Anne Fleming é conhecida por papéis em séries como 'Supernatural' e 'iZombie' - Reprodução/ internet
Atriz Carrie Anne Fleming é conhecida por papéis em séries como 'Supernatural' e 'iZombie' - Reprodução/ internet
Atriz Carrie Anne Fleming é conhecida por papéis em séries como 'Supernatural' e 'iZombie' - Reprodução/ internet

Nascida em 16 de agosto de 1974 na província canadense de Nova Escócia, Carrie iniciou a carreira no cinema e na TV em 1994 no telefilme "Viper", e em seguida fez uma participação ao lado de Adam Sandler em "Um Maluco no Golfe" (1996). Nos anos seguintes, seguiu com pequenos personagens em filmes para a TV, até séries como "The L Word", "Smallville" e "Os 4400".

Em Supernatural, sua personagem era Karen Singer, esposa de Bobby, interpretada por Beaver. Seu papel mais marcante foi na comédia de terror "iZombie", em que interpretou uma personagem regular, Candy Baker, por cinco temporadas. Ela deixa uma filha, Madalyn Rose.