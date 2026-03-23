Atriz Carrie Anne Fleming é conhecida por papéis em séries como ’Supernatural’ e ’iZombie’ - Reprodução/ internet

Atriz Carrie Anne Fleming é conhecida por papéis em séries como ’Supernatural’ e ’iZombie’Reprodução/ internet

Publicado 23/03/2026 13:30

Morreu, aos 51 anos, a atriz Carrie Anne Fleming, conhecida por papéis em séries como "Supernatural" e "iZombie". De acordo com a imprensa norte-americana, a artista faleceu no último dia 26 de fevereiro, no Canadá, mas a informação só foi revelada nesta semana.

Segundo Jim Beaver, colega de Fleming em Supernatural, a atriz morreu por complicações de um câncer de mama. A informação foi revelada por ele à Variety.