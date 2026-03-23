Atriz Carrie Anne Fleming é conhecida por papéis em séries como ’Supernatural’ e ’iZombie’Reprodução/ internet
Nascida em 16 de agosto de 1974 na província canadense de Nova Escócia, Carrie iniciou a carreira no cinema e na TV em 1994 no telefilme "Viper", e em seguida fez uma participação ao lado de Adam Sandler em "Um Maluco no Golfe" (1996). Nos anos seguintes, seguiu com pequenos personagens em filmes para a TV, até séries como "The L Word", "Smallville" e "Os 4400".
Em Supernatural, sua personagem era Karen Singer, esposa de Bobby, interpretada por Beaver. Seu papel mais marcante foi na comédia de terror "iZombie", em que interpretou uma personagem regular, Candy Baker, por cinco temporadas. Ela deixa uma filha, Madalyn Rose.
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