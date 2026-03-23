Irã "deseja muito chegar a um acordo", alega TrumpAFP
Trump diz que acordo com Irã pode ser fechado em cinco dias ou menos
Declaração ocorre após presidente americano anunciar pausa de cinco dias nos ataques contra usinas de energia
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Embaixada do Irã no Afeganistão diz que Trump recuou por 'firme advertência' de Teerã
Presidente dos EUA anunciou uma trégua de cinco dias
Trump vê diálogo positivo com Irã e anuncia trégua de cinco dias
Presidente dos EUA disse que instruiu seu Departamento de Guerra a adiar 'ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas'
Vídeo: Duas pessoas morrem após avião colidir com caminhão em aeroporto de Nova York
Outras 13 ficaram feridas
Putin quer reforçar 'associação estratégica' com Coreia do Norte
Pyongyang já forneceu soldados para combater ao lado da Rússia na guerra com Ucrânia
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