Vídeo: Duas pessoas morrem após avião colidir com caminhão em aeroporto de Nova York

Avião havia pousado após um voo de Montreal - AFP

Avião havia pousado após um voo de MontrealAFP

Publicado 23/03/2026 07:42

Estados Unidos - O aeroporto LaGuardia, em Nova York, suspendeu os voos na madrugada desta segunda-feira, 23, após uma colisão envolvendo uma aeronave da Air Canada e um caminhão da Autoridade Portuária na pista, segundo autoridades locais e federais. O piloto e o copiloto do avião morreram no acidente.

De acordo com a imprensa local, outras 13 pessoas, sendo 11 passageiros e dois socorristas, ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais.

Vídeos registrados por testemunhas e publicados nas redes sociais mostram a aeronave com danos severos na parte frontal. O site do Sistema Nacional do Espaço Aéreo da FAA também confirmou o fechamento do aeroporto após o incidente.

Veja o vídeo: