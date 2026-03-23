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Vídeo: Duas pessoas morrem após avião colidir com caminhão em aeroporto de Nova York
Mundo & Ciência

Vídeo: Duas pessoas morrem após avião colidir com caminhão em aeroporto de Nova York

Outras 13 ficaram feridas

Avião havia pousado após um voo de MontrealAFP

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Estadão Conteúdo
Estados Unidos - O aeroporto LaGuardia, em Nova York, suspendeu os voos na madrugada desta segunda-feira, 23, após uma colisão envolvendo uma aeronave da Air Canada e um caminhão da Autoridade Portuária na pista, segundo autoridades locais e federais. O piloto e o copiloto do avião morreram no acidente.
De acordo com a imprensa local, outras 13 pessoas, sendo 11 passageiros e dois socorristas, ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais.
Vídeos registrados por testemunhas e publicados nas redes sociais mostram a aeronave com danos severos na parte frontal. O site do Sistema Nacional do Espaço Aéreo da FAA também confirmou o fechamento do aeroporto após o incidente.
Veja o vídeo:


De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), o aeroporto foi fechado devido a uma "emergência" relacionada a uma aeronave. "LaGuardia está fechado", informou o órgão em seu site, acrescentando que os voos com destino ao terminal foram suspensos.

O Departamento de Polícia de Nova York confirmou a colisão, mas não divulgou detalhes adicionais até o momento.

Já o Corpo de Bombeiros da cidade informou que foi acionado por volta das 23h38 após relatos de um incidente envolvendo um avião e um veículo na pista. Em comunicado por e-mail, um porta-voz disse que as equipes "responderam a um incidente reportado envolvendo um avião e um veículo na pista" do aeroporto. Segundo as autoridades, a colisão ocorreu após o pouso de um voo da Air Canada.


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