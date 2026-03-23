Badr al-Busaid fez questão de afirmar que o Irã não iniciou a guerra - Divulgação

Badr al-Busaid fez questão de afirmar que o Irã não iniciou a guerraDivulgação

Publicado 23/03/2026 22:08

São Paulo - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e seu homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, conversaram por telefone na segunda-feira, 23, para discutir os acontecimentos no Estreito de Ormuz, informou a mídia estatal iraniana.

"Independentemente da sua opinião sobre o Irã, esta guerra não foi criada por eles. Ela já está causando problemas econômicos generalizados e temo que a situação se agrave muito se a guerra continuar", disse al-Busaidi em publicação no X nesta segunda-feira. "Omã está trabalhando intensamente para implementar medidas de segurança na travessia do Estreito de Ormuz", completou.

Omã vinha desempenhando um papel-chave de mediação entre o Irã e os EUA sobre o programa nuclear iraniano antes dos ataques das forças americanas e israelenses em 28 de fevereiro.