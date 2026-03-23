Putin afirmou que continuará 'trabalhando em estreita colaboração' com a Coréia do NorteAFP
Putin quer reforçar 'associação estratégica' com Coreia do Norte
Pyongyang já forneceu soldados para combater ao lado da Rússia na guerra com Ucrânia
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Lula critica governo Bolsonaro por políticas ambientais
Presidente defende que não haverá prosperidade duradoura na América Latina sem a proteção da biodiversidade da região
Trump anuncia envio de agentes do ICE a aeroportos e intensifica críticas aos democratas
Medida, prevista para começar em 23 de março, ocorre em meio a impasse sobre financiamento da segurança interna
Irã ameaça causar 'danos irreversíveis' à infraestrutura energética no Oriente Médio
Presidente do Parlamento iraniano diz que qualquer ataque ordenado por Donald Trump poderá desencadear ofensiva regional
Helicóptero militar cai em treinamento no Catar e mata ao menos seis pessoas
Incidente envolveu tripulantes do emirado, um integrante turco e profissionais da Aselsan, durante voo de treinamento, segundo fontes oficiais
Cuba sofre segundo apagão geral em menos de uma semana
Colapso do sistema elétrico deixa ilha no escuro novamente em meio à escassez de combustível
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