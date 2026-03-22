Helicóptero militar do Catar caiu em um acidente nas águas territoriais do país - Reprodução

Helicóptero militar do Catar caiu em um acidente nas águas territoriais do paísReprodução

Publicado 22/03/2026 09:23

Um helicóptero militar do Catar caiu em um acidente nas águas territoriais do país, resultando na morte de alguns membros das forças armadas do Catar e da Turquia, conforme informaram autoridades de ambos os países neste domingo, 22. O emirado está intensificando esforços para proteger seu território contra ataques de mísseis e drones iranianos.

O Ministério da Defesa em Doha informou que os corpos de seis dos sete passageiros a bordo foram recuperados. Entre os mortos estavam três membros das forças armadas do Catar, um oficial turco pertencente a uma força conjunta turco-catariana e dois civis turcos.

O Ministério da Defesa da Turquia confirmou que um soldado turco e dois funcionários da empresa de defesa Aselsan morreram, afirmando que o acidente ocorreu durante um voo de treinamento devido a um problema técnico.