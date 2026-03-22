Helicóptero militar do Catar caiu em um acidente nas águas territoriais do paísReprodução
Helicóptero militar cai em treinamento no Catar e mata ao menos seis pessoas
Incidente envolveu tripulantes do emirado, um integrante turco e profissionais da Aselsan, durante voo de treinamento, segundo fontes oficiais
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Segundo autoridades, ataque foi um dos maiores do conflito e drones foram interceptados
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Falecimento foi confirmado pela família do ator em comunicado
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