Corte geral ocorre no momento em que um trem de ajuda internacional começou a chegar a Havana - AFP

Corte geral ocorre no momento em que um trem de ajuda internacional começou a chegar a HavanaAFP

Publicado 22/03/2026 08:40

Um novo anúncio generalizado afetou Cuba neste sábado (21), informou o Ministério de Energia, no segundo corte nacional em menos de uma semana que atingiu a ilha, em meio a uma grave crise provocada pelo bloqueio de energia dos Estados Unidos.

Houve uma "desconexão total" do sistema elétrico nacional, indicou o ministério em uma publicação na rede X. A pasta acrescentou que já reuniu os trabalhos para restabelecer o serviço.

Os edifícios começaram a perder a iluminação em Havana ao entardecer, pouco antes das 18h30 no horário local (19h30 em Brasília), apenas cinco dias depois de um primeiro apagão ter deixado o país inteiro no escuro.

O corte geral ocorre no momento em que um trem de ajuda internacional começou a chegar a Havana nesta semana, levando à ilha suprimentos médicos, alimentos, água e painéis solares.

O antigo sistema de geração elétrica de Cuba enfrentava cortes diários de até 20 horas em partes da ilha, que cuidavam do combustível necessário para produzir energia.

Desde que os Estados Unidos capturaram o principal aliado de Cuba comunista, o líder venezuelano Nicolás Maduro, em 3 de janeiro, a economia da ilha foi ainda mais afetada por um bloqueio petrolífero de fato imposto por Washington.