Presidente LulaÉrica Martin/Agência O Dia
Lula critica governo Bolsonaro por políticas ambientais
Presidente defende que não haverá prosperidade duradoura na América Latina sem a proteção da biodiversidade da região
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