Ministro da Defesa, Israel Katz, deu advertência neste sábado (21) - AFP

Ministro da Defesa, Israel Katz, deu advertência neste sábado (21)AFP

Publicado 21/03/2026 10:38

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu neste sábado (21) que “a intensidade dos ataques” contra o Irã “aumentará consideravelmente” nos próximos dias.

A partir de domingo, “a intensidade dos bombardeios que serão realizados pelas forças israelenses e pelo exército americano contra o regime do terror iraniano e as infraestruturas em que ele se apoia aumentará consideravelmente”, disse Katz.

Sua mensagem contrasta com as declarações, na véspera, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que consideravam “reduzir gradualmente” as operações contra o Irã.