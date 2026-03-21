Brendon revelou em 2023 que havia sofrido um ataque cardíaco e sido diagnosticado com um defeito congênito no coração - Reprodução

Brendon revelou em 2023 que havia sofrido um ataque cardíaco e sido diagnosticado com um defeito congênito no coraçãoReprodução

Publicado 21/03/2026 09:10

Nicholas Brendon, ator que ficou conhecido por interpretar Xander nas sete temporadas da série Buffy, a Caça-Vampiros, morreu nesta sexta-feira, 20, aos 54 anos.

A morte foi confirmada pela família do ator em comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter. Segundo os parentes, Brendon morreu durante o sono.

"Estamos com o coração partido ao compartilhar o falecimento de nosso irmão e filho, Nicholas Brendon", diz o texto. "Ele partiu enquanto dormia, de causas naturais".

Brendon revelou em 2023 que havia sofrido um ataque cardíaco e sido diagnosticado com um defeito congênito no coração. Ele ainda tinha a síndrome da cauda equina, que o levou a diversas cirurgias.

Ainda segundo o comunicado, Brendon "estava sob medicação e tratamento para gerenciar seu diagnóstico e estava otimista em relação ao futuro no momento de sua partida".

"Nossa família pede privacidade durante este período enquanto lamentamos sua perda e celebramos a vida de um homem que viveu com intensidade, imaginação e coração. Obrigado a todos que demonstraram amor e apoio", conclui a declaração.

Além de Buffy, Brendon também trabalhou em séries como Criminal Minds e Kitchen Confidential, e em filmes como A Babá. Ele gravou participação em um longa ainda inédito, chamado Once in a Blue Moon.