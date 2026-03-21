Vitória, que é de Fortaleza, viajou para a Europa em janeiro para fazer cursos na área de psicologiaDivulgação / Polícia de Essex
Polícia britânica suspende buscas por psicóloga brasileira desaparecida na Inglaterra
Caso de Vitória Barreto, de 30 anos, segue sob investigação com apoio internacional e análise de dados telefônicos e bancários
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Israel alerta que aumentará 'consideravelmente' ataques contra o Irã
Mensagem contrasta com declarações de Trump, que considerava 'reduzir gradualmente' as operações
Ucrânia lançou 283 drones contra a Rússia, diz Moscou
Segundo autoridades, ataque foi um dos maiores do conflito e drones foram interceptados
Nicholas Brendon, ator de 'Buffy, a Caça-Vampiros', morre aos 54 anos
Falecimento foi confirmado pela família do ator em comunicado
EUA nomeiam Petro como 'alvo prioritário' em meio a investigação de laços com traficantes
Agência de Combate às Drogas afirma que presidente da Colômbia aparece em várias investigações desde 2022
Tesouro dos EUA está emitindo autorização temporária para venda de petróleo do Irã retido no mar
Segundo Scott Bessent, medida evitará que China continue comprando o produto a preços baixos para reforçar seus estoques
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