Ambulâncias pertenciam a serviço médico de emergência para a comunidade judaica - Reprodução/Redes sociais

Ambulâncias pertenciam a serviço médico de emergência para a comunidade judaicaReprodução/Redes sociais

Publicado 23/03/2026 08:13

A polícia de Londres investiga um possível ataque "antissemita" na capital britânica, após o incêndio criminoso — ocorrido na madrugada desta segunda-feira(23) — de quatro ambulâncias operadas por uma associação judaica.



Fire and explosions in London, UK, after an attack by unknown individuals on a Jewish medical service.



Multiple Hatzalah vehicles on fire in the Golders Green area of London. pic.twitter.com/m3It6pRsJm — Informer (@X_Informer_X) March 23, 2026

O primeiro-ministro Keir Starmer classificou o ataque como "profundamente chocante e antissemita". "Meus pensamentos estão com a comunidade judaica, que acorda esta manhã com esta terrível notícia. O antissemitismo não tem lugar em nossa sociedade", escreveu Starmer na rede social X.As quatro ambulâncias, pertencentes à associação 'Jewish Community Ambulance' — um serviço médico de emergência para a comunidade judaica conhecido como 'Hatzalah' — foram incendiadas no bairro de Golders Green.Não houve registro de feridos no incêndio, e o fogo foi extinto, confirmou a polícia; no entanto, várias residências próximas foram evacuadas por precaução.Em um comunicado, a polícia informou ter sido alertada pelos bombeiros por volta da 1h45 (horário local, 22h45 em Brasília) sobre um incêndio no bairro. "O ataque está sendo investigado como um crime de ódio antissemita", declarou a Polícia Metropolitana em nota à imprensa.Nos últimos anos, o Reino Unido tem registrado um aumento nos incidentes antissemitas, segundo dados de diversas associações e do próprio governo.Segundo o 'Community Security Trust', foram registrados 3.700 atos antissemitas em 2025 — um aumento de 4% em relação ao ano anterior e o segundo maior total anual já registrado por essa organização, responsável pela proteção de locais da comunidade judaica.