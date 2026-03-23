Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - AFP

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP

Publicado 23/03/2026 09:32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23) que ordenou a suspensão de cinco dias dos ataques que havia ameaçado realizar contra a infraestrutura energética iraniana, após "conversas muito boas e produtivas" com Teerã, e que as negociações devem avançar nesta semana.

Os Estados Unidos e o Irã "tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio", escreveu Trump, em letras maiúsculas, no início desta segunda-feira em sua plataforma Truth Social.

"Com base no teor e no tom" das conversas, "que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra a adiar todo e qualquer ataque militar contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de cinco dias, condicionado ao sucesso das reuniões em curso", acrescentou.