Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP
Trump vê diálogo positivo com Irã e anuncia trégua de cinco dias
Presidente dos EUA disse que instruiu seu Departamento de Guerra a adiar 'ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas'
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Outras 13 ficaram feridas
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Medida, prevista para começar em 23 de março, ocorre em meio a impasse sobre financiamento da segurança interna
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