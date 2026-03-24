Pentágono anunciou o fechamento de uma área de imprensa chamada 'Corredor dos Correspondentes'AFP
Pentágono endurece restrições à imprensa após sentença judicial
Acesso de jornalistas terá de ser acompanhado por pessoal autorizado, anunciou porta-voz
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