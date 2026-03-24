Caso foi registrado pela polícia no início desta semana - Reprodução/ redes sociais

Caso foi registrado pela polícia no início desta semanaReprodução/ redes sociais

Publicado 24/03/2026 08:31 | Atualizado 24/03/2026 10:25

Um homem de 40 anos invadiu uma exposição de arte em Seattle, nos Estados Unidos, destruiu diversas esculturas de vidro e causou um prejuízo estimado em R$ 1,2 milhão. Durante a ação, ele ainda tentou atacar um segurança com os próprios cacos das obras.



O crime ocorreu na noite de segunda-feira (23), no espaço Chihuly Garden and Glass, dedicado às obras do artista Dale Chihuly, conhecido internacionalmente por suas esculturas de vidro coloridas e de formas marcantes.

Elas foram exibidas em todo o mundo e vendidas por milhões de dólares para colecionadores como Bill Gates e Bill Clinton. Sua empresa, Chihuly Studio, vende esculturas por valores entre US$ 7 mil (R$ 36 mil) e US$ 9 mil (R$ 47 mil).



De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi flagrado por um segurança por volta das 23h enquanto quebrava peças em uma área restrita do local. Durante a abordagem, ele arremessou fragmentos de vidro e tentou esfaquear o funcionário. Para conter a agressão, o segurança utilizou spray de pimenta, e a polícia foi acionada.



Os agentes conseguiram imobilizar o homem com o uso de uma arma de choque antes de efetuarem a prisão.



Ao todo, 12 peças foram danificadas, com valor estimado em cerca de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 100 mil) cada. O prejuízo total chega a US$ 240 mil, o equivalente a cerca de R$ 1,2 milhão.

Apesar da violência da ação, ninguém ficou ferido. Em nota, a organização responsável pelo espaço informou que pretende substituir as obras destruídas.



Segundo registros do Condado de King, o suspeito foi indiciado por roubo qualificado, agressão e dano doloso. Até o momento, a polícia de Seattle não identificou a motivação do crime.