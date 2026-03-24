Caso foi registrado pela polícia no início desta semanaReprodução/ redes sociais
O crime ocorreu na noite de segunda-feira (23), no espaço Chihuly Garden and Glass, dedicado às obras do artista Dale Chihuly, conhecido internacionalmente por suas esculturas de vidro coloridas e de formas marcantes.
De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi flagrado por um segurança por volta das 23h enquanto quebrava peças em uma área restrita do local. Durante a abordagem, ele arremessou fragmentos de vidro e tentou esfaquear o funcionário. Para conter a agressão, o segurança utilizou spray de pimenta, e a polícia foi acionada.
Os agentes conseguiram imobilizar o homem com o uso de uma arma de choque antes de efetuarem a prisão.
Ao todo, 12 peças foram danificadas, com valor estimado em cerca de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 100 mil) cada. O prejuízo total chega a US$ 240 mil, o equivalente a cerca de R$ 1,2 milhão.
Segundo registros do Condado de King, o suspeito foi indiciado por roubo qualificado, agressão e dano doloso. Até o momento, a polícia de Seattle não identificou a motivação do crime.
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