Irã disparou três ondas de mísseis contra IsraelAFP
Guerra no Oriente Médio: Irã ataca Israel e países árabes, enquanto israelenses miram Beirute
Regime iraniano negou qualquer conversa com autoridades norte-americanas e disse que Trump manipulou os mercados com notícias falsas
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Homem destrói esculturas e provoca prejuízo de R$ 1,2 milhão em museu nos EUA
Suspeito ainda tentou esfaquear segurança com cacos de vidro
Defensor de direitos humanos chinês é condenado por 'incitação à subversão'
Advogado Xie Yang, que representava ativistas cristãos e pró-democracia, terá de cumprir cinco anos de prisão
Pentágono endurece restrições à imprensa após sentença judicial
Acesso de jornalistas terá de ser acompanhado por pessoal autorizado, anunciou porta-voz
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