Muitos passageiros conseguiram nadar até a margem, mas outros ficaram presos - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Muitos passageiros conseguiram nadar até a margem, mas outros ficaram presosReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 26/03/2026 08:07 | Atualizado 26/03/2026 08:45

Ao menos 24 pessoas morreram, entre elas cinco crianças, após um ônibus cair em um rio no momento em que embarcava em uma balsa Padma, no terminal de Daulatdia, no centro de Bangladesh, informou a Defesa Civil local nesta quinta-feira (26).



Muitos passageiros conseguiram nadar até a margem, mas outros ficaram presos. Mais de 40 pessoas estavam a bordo no momento do acidente. Ainda há desaparecidos no local.

Veja o vídeo:

Your browser does not support the video tag.

No final da tarde, uma embarcação de resgate se juntou à operação de salvamento e içou o ônibus. Fortes chuvas, no entanto, interromperam as operações de resgate durante a noite, anunciou a Defesa Civil, sem dar mais detalhes de se mais passageiros continuavam desaparecidos.

O veículo chegou ao terminal de balsas de Daulatdia por volta das 17h, mas não conseguiu embarcar em uma travessia e precisou aguardar. Cerca de 15 minutos depois, uma pequena embarcação atingiu o píer com força

*Em atualização