Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana - Reprodução/ internet

Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iranianaReprodução/ internet

Publicado 26/03/2026 07:38

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, anunciou nesta quinta-feira (27) que o Exército do país matou, em um ataque aéreo, Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana.

"Na noite passada, em uma operação precisa e letal, o Exército eliminou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Tangsiri, ao lado de outros oficiais do comando naval", disse Katz em um vídeo.

"O homem diretamente responsável pela operação terrorista de instalação de minas e bloqueio do Estreito de Ormuz para a navegação foi explodido e eliminado", acrescentou.

Desde o início dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, Israel anunciou a morte de vários funcionários de alto escalão do Irã, incluindo o líder supremo Ali Khamenei.