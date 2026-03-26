Maduro e esposa seguem presos em Nova YorkShannon Stapleton
Justiça do EUA mantém acusação de narcotráfico contra Maduro
Defesa alegou que líder venezuelano não consegue pagar advogados por conta própria
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Gelo marinho do Ártico registra sua menor superfície neste inverno boreal
O nível máximo de 2026 foi alcançado em 15 de março, uma semana antes que no ano passado
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Negociações vão 'muito bem', segundo presidente
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