Trump afirmou que enviará navios da Marinha dos EUA para proteger o Golfo PérsicoAFP
Não sei ainda se prazo de sexta-feira para pausa nos ataques ao Irã será alterado, diz Trump
Presidente afirmou que os Estados Unidos continuarão a proteger o Golfo Pérsico, mesmo com o fim da guerra
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