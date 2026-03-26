Ishaq Dar afirmou que Paquistão tem transmitido mensagens entre EUA e IrãReprodução/X (antigo Twitter)
Paquistão anuncia 'negociações indiretas entre EUA e Irã'
Declarações são a primeira confirmação oficial de que o país está desempenhando um papel de mediador no conflito
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Outros oficiais também teriam sido 'eliminados'
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Número de excluídos da educação aumentou pelo 7º ano consecutivo
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