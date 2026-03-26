Mauro Vieira teve conversa telefônica com ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiLula Marques/Agência Brasil
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