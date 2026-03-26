Savannah Guthrie pressiona as autoridades por informações sobre o paradeiro da mãe - NBC/Reprodução

Savannah Guthrie pressiona as autoridades por informações sobre o paradeiro da mãeNBC/Reprodução

Publicado 26/03/2026 16:51

São Paulo - A jornalista e apresentadora Savannah Guthrie concedeu sua primeira entrevista na TV desde o desaparecimento de sua mãe, Nancy Guthrie, e não conteve as lágrimas ao abordar o caso. A conversa foi exibida em duas partes no programa Today Show, da rede norte-americana NBC, em um depoimento íntimo e carregado de emoção

Durante a entrevista com a colega Hoda Kotb, Guthrie revelou que não consegue afastar a sensação de culpa diante da hipótese de que o crime possa ter sido motivado por sua notoriedade. "Pensar que isso pode ter acontecido por minha causa é demais para suportar", disse, visivelmente abalada.

'Me desculpe, mamãe'

Em um dos momentos mais impactantes da entrevista, a apresentadora pediu desculpas publicamente à mãe e à família. "Me desculpe, mamãe. Me desculpe mesmo", afirmou, ampliando o pedido ao irmão, à irmã e aos filhos.

A fala surge após Guthrie relatar uma conversa com o irmão, na qual questionou se o sequestro poderia estar ligado à sua condição financeira. Embora ainda não haja confirmação, ela admite que a possibilidade a atormenta. "A gente não sabe de nada ainda, mas é uma ideia difícil de carregar", declarou.

Desaparecimento mobiliza autoridades

Nancy Guthrie, de 84 anos, desapareceu no fim de janeiro, em sua casa em Tucson, no Arizona. O caso passou a ser tratado como um possível sequestro após autoridades encontrarem indícios suspeitos na residência.

O FBI assumiu as investigações e chegou a oferecer uma recompensa que foi ampliada ao longo das semanas, chegando a US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) por informações que levem ao paradeiro da idosa.

Imagens recuperadas de uma câmera de segurança mostram um homem armado, usando máscara e mochila, próximo à casa no dia do desaparecimento. Apesar de milhares de denúncias recebidas, ninguém foi preso até o momento.

Teorias, medo e noites sem sono

Guthrie também comentou o impacto emocional das especulações em torno do caso. Segundo ela, teorias que envolviam a própria família tornaram o processo ainda mais doloroso. "É uma dor sobre a dor", afirmou.

A apresentadora descreveu noites de insônia e pensamentos constantes sobre o que a mãe pode ter enfrentado. "Acordo no meio da madrugada imaginando o terror que ela passou. É insuportável", disse.

Apelo público e fé em meio à incerteza

Desde o desaparecimento, Guthrie tem utilizado suas redes sociais para pedir ajuda e pressionar por respostas. Durante a entrevista, reforçou o apelo para que qualquer informação seja compartilhada com as autoridades.

Mesmo diante da incerteza, a jornalista afirmou encontrar algum conforto na fé. "Seja aqui ou com Deus, eu sei que ela não está sozinha", declarou.

Investigação segue sem respostas

O caso segue em aberto e continua mobilizando autoridades e o público. Sem confirmação sobre o paradeiro de Nancy Guthrie, a família vive um período de angústia e espera por respostas.

"Alguém pode fazer a coisa certa. Nunca é tarde para isso", disse Savannah, em um último apelo emocionado.