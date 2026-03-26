O governo Milei já havia adotado medidas parecidas ao classificar como terroristas outras organizações - Reprodução/Instagram

O governo Milei já havia adotado medidas parecidas ao classificar como terroristas outras organizaçõesReprodução/Instagram

Publicado 26/03/2026 16:57

O presidente argentino Javier Milei anunciou nesta quinta-feira (26) que declarou o Cartel Jalisco Nueva Geración (CJNG), do México, como "organização terrorista". A decisão foi tomada junto dos Estados Unidos, seu principal parceiro geopolítico.

O gabinete do líder argentino afirmou que a medida se insere "no marco dos compromissos internacionais assumidos pela Argentina na luta contra o terrorismo e seu financiamento".

Segundo o comunicado oficial, a adição do cartel no registro argentino de ''pessoas e entidades vinculadas a atos terroristas e seu financiamento'' permite a aplicação de punições financeiras e restrições operacionais para limitar a atividade da organização e de seus integrantes.

A medida também busca proteger o sistema financeiro argentino do uso de ilícitos e reforçar a colaboração com países que já classificaram o grupo como organização terrorista.

Em fevereiro de 2025, os Estados Unidos já haviam classificado o CJNG e outros grupos criminosos como "organizações terroristas estrangeiras", no campo da ofensiva do governo de Donald Trump contra o narcotráfico.



A nota também destaca que o CJNG surgiu em 2010 e se tornou uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo, com presença em dezenas de países, incluindo a Argentina.



Seu líder, Nemesio "El Mencho" Oseguera, morreu em fevereiro em uma operação das forças mexicanas com apoio de inteligência americana.



O governo Milei já havia adotado medidas semelhantes ao classificar como terroristas outras organizações também designadas dessa forma pelos Estados Unidos, como o grupo islamista palestino Hamas e a Força Quds iraniana.

Quem é o CFNG?

O Cartel foi fundado em 2009 por Oseguara e se transformou em uma das organizações criminosas mais influentes do México.

O grupo possui armamento pesado, forte poder econômico e capacidade de fácil recrutamento. Além disso, tem participam ativamente do tráfico internacional de drogas como cacína, heroína, fentail e metanfetamina. Este cartel opera sobre roubo de combustível, tráfico de imigrantes e comércio ilegal de armas.

Eles ficaram conhecidos por afrontar o Estado mexicano por meio de vídeos exibindo veículos de blindados e armamentos de guerra. Também participaram de ataques coordenados contra autoridades.



