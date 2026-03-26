Trump lidera declarações no conflito EUA-Israel x IrãReprodução/Instagram
No sábado, o líder norte-americano havia dado inicialmente 48 horas ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz, sob a ameaça de destruir as usinas elétricas do país.
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Trump lidera declarações no conflito EUA-Israel x IrãReprodução/Instagram
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