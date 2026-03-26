Derretimento pode ameaçar a biodiversidade, afetando cadeias alimentares e ecossistemas inteiros. - Reprodução / Instagram

Derretimento pode ameaçar a biodiversidade, afetando cadeias alimentares e ecossistemas inteiros.Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 19:19

O Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo (NSIDC), sediado em Boulder, Colorado, nos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (26) que o gelo marinho do Ártico atingiu sua menor extensão em 48 anos de monitoramento por satélite.

O índice registrado por meio de coleta de dados é parecido ao recorde negativo do ano passado, deixando a região em um nível crítico.

O gelo marinho faz parte do ecossistema polar, formado a partir da água do mar que congela durante o inverno e derrete algumas partes ao longo do verão. Contudo, o observatório alerta que a quantidade de gelo que volta a se formar a cada inverno boreal está em constante baixa.

Esse processo é aumentado por uma maior frequência de tempestades impulsionadas pelas mudanças climáticas, que impactam o Ártico de maneira desproporcional.



Os dados técnicos revelam que a superfície de gelo se situou em 14,29 milhões de quilômetros quadrados. O valor está abaixo dos 14,31 milhões de quilômetros quadrados registrados no período anterior, o que, para os especialistas, configura um empate estatístico ''histórico''.



Essa nova marca confirma que o gelo do Ártico está diminuindo cada vez mais, uma tendência que os cientistas acompanham por satélite desde 1978. Na prática, isso mostra como o Polo Norte está sofrendo com o aquecimento global, o que é preocupante porque esse gelo funciona como um "ar-condicionado" para o mundo todo. Quando ele diminui, o equilíbrio do clima em todo o planeta acaba sendo afetado. Esse derretimento pode ameaçar a biodiversidade, afetando cadeias alimentares e ecossistemas inteiros.

