Dash Crofts lançou vários hits nos anos de 1970 - Divulgação

Dash Crofts lançou vários hits nos anos de 1970Divulgação

Publicado 26/03/2026 18:26

São Paulo - O cantor e compositor Darrell "Dash" Crofts, que fez parceria com seu amigo de infância Jim Seals (1942-2022) em sucessos do soft rock dos anos 1970 como Summer Breeze, Diamond Girl e Get Closer, morreu aos 87 anos.

Crofts morreu na quarta-feira, 25, de insuficiência cardíaca no Heart Hospital of Austin, em Austin, no Texas, segundo relatou sua filha, Lua Crofts Faragher. Ela contou que seu pai vinha sofrendo de problemas cardíacos há vários anos e estava hospitalizado havia cerca de um mês.

Darrell George "Dash" Crofts nasceu em Cisco, Texas, em 1938 e cantava e tocava desde cedo, aprendendo piano, guitarra, bateria e bandolim. Ele conheceu e fez amizade com Seals quando ambos eram adolescentes e tocavam em uma banda local de rockabilly, a Crew Cats.

Seals e Crofts tocaram juntos em vários grupos antes de formarem a dupla Seals & Crofts no final dos anos 1960. Misturando pop, country, folk e jazz, eles fizeram parte de uma onda de bandas de soft rock (ou "easy listening") que venderam milhões de discos, incluindo America, Bread and Loggins e Messina.

Summer Breeze, Diamond Girl e Get Closer alcançaram o Top 10, enquanto outros singles populares da banda incluíam I’ll Play for You, Hummingbird e We May Never Pass This Way (Again).