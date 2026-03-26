Dash Crofts lançou vários hits nos anos de 1970Divulgação
Morre o cantor Dash Crofts, da dupla Seals & Crofts, aos 87 anos
Artista estava internado havia cerca de um mês para tratar de problemas cardíacos
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