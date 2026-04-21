Ator Ricardo de Pascual morre aos 85 anos - Reprodução/Instagram

Ator Ricardo de Pascual morre aos 85 anos Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2026 18:24 | Atualizado 21/04/2026 20:51

Rio - O comediante Ricardo de Pascual morreu aos 85 anos, nesta terça-feira (21). A Associação Nacional de Atores do México (ANDA) confirmou o falecimento e publicou uma nota de pesar em suas redes sociais, prestando solidariedade à família e amigos de Pascual. A causa de sua morte não foi revelada.



"A Associação Nacional de Atores lamenta o falecimento de nosso colega Ricardo de Pascual. Nossos mais profundos sentimentos à sua família, amigos e colegas. Que ele descanse em paz”, afirmou a entidade em nota.





O mexicano ficou conhecido no Brasil pelos papéis de Sr. Furtado e Sr. Carrillo no seriado televisivo “Chaves”. Pascual também esteve presente em programas como “Chapolin” e “Chespirito”, outros trabalhos de grande notoriedade de Roberto Gómez Bolaños. Para além disso, o ator marcou presença em produções da Televisa e novelas mexicanas.



Ricardo de Pascual sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), condição que dificulta a chegada de ar aos pulmões, e, em entrevistas recentes, tinha relatado problemas de saúde, como complicações no coração, na coluna vertebral e nos rins.



Nascido em 21 de agosto de 1940 na Cidade do México, o ator teve uma trajetória ampla em sua carreira, sendo conhecido no cinema, teatro e televisão. Pascual atuou até o final de sua vida.