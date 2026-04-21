Ator Ricardo de Pascual morre aos 85 anos Reprodução/Instagram
"A Associação Nacional de Atores lamenta o falecimento de nosso colega Ricardo de Pascual. Nossos mais profundos sentimentos à sua família, amigos e colegas. Que ele descanse em paz”, afirmou a entidade em nota.
O mexicano ficou conhecido no Brasil pelos papéis de Sr. Furtado e Sr. Carrillo no seriado televisivo “Chaves”. Pascual também esteve presente em programas como “Chapolin” e “Chespirito”, outros trabalhos de grande notoriedade de Roberto Gómez Bolaños. Para além disso, o ator marcou presença em produções da Televisa e novelas mexicanas.
Ricardo de Pascual sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), condição que dificulta a chegada de ar aos pulmões, e, em entrevistas recentes, tinha relatado problemas de saúde, como complicações no coração, na coluna vertebral e nos rins.
Nascido em 21 de agosto de 1940 na Cidade do México, o ator teve uma trajetória ampla em sua carreira, sendo conhecido no cinema, teatro e televisão. Pascual atuou até o final de sua vida.
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