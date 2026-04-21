Trump diz estar em uma "posição muito sólida para negociação" - AFP

Trump diz estar em uma "posição muito sólida para negociação"AFP

Publicado 21/04/2026 17:42

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (21), que prorrogará o cessar-fogo com o Irã para conceder mais tempo às negociações, mas que manterá o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos do país.

Trump divulgou em sua plataforma Truth Social que a prorrogação do cessar-fogo foi solicitada pelo Paquistão, "com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que não é surpreendente".



"Fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada", declarou.



"Prorrogarei o cessar-fogo", afirmou, ordenando simultaneamente às forças armadas que "continuem o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e aptas".



A prorrogação do cessar-fogo por Trump ocorreu horas antes de seu vencimento, embora o horário exato permanecesse incerto.



Enquanto isso, a Casa Branca anunciou que o vice-presidente, JD Vance, não viajaria ao Paquistão para uma segunda rodada de negociações de paz neste momento.



JD Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que lidera a delegação para negociações com o Irã no Paquistão, permaneceu em Washington nesta terça-feira (21) para participar de reuniões, enquanto Teerã ainda não enviou representantes.

A notícia coincidiu com uma declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, que afirmou que seu país ainda não tomou uma decisão final sobre sua participação.



"O motivo não é a indecisão; o motivo desta situação é que estamos enfrentando mensagens contraditórias, comportamentos contraditórios e ações inaceitáveis por parte dos Estados Unidos", declarou o porta-voz.

Negociações

O presidente americano, Donald Trump, declarou nesta terça-feira que os Estados Unidos têm uma posição de negociação muito sólida antes de uma nova rodada de conversas com o Irã no Paquistão, com o objetivo de pôr fim à guerra no Oriente Médio.



"Vamos fazer um grande acordo. Acho que eles não têm escolha... Estamos em uma posição de negociação muito, muito sólida", disse ele à CNBC.

Trump impôs condições firmes para as negociações, principalmente a entrega pelo Irã do urânio enriquecido proveniente de seu programa nuclear, que os Estados Unidos e Israel alegam ter sido a razão de sua ofensiva. O Irã, por sua vez, defende seu direito de enriquecer urânio para fins civis, como a energia.