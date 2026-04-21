Irã se mostrou decidido sobre manter o fechamento do Estreito de OrmuzFoto: Marinha do Brasil
Irã diz que vai romper bloqueio naval dos EUA à força se necessário
Veículo estatal afirma que Teerã não pediu a extensão do cessar-fogo
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Ator de ‘Chaves’ morre aos 85 anos
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Trump estende cessar-fogo para dar mais tempo ao Irã para negociar
Apesar da trégua temporária, o presidente americano mantém os bloqueios navais nos portos iranianos
Vice-presidente dos EUA permanece em Washington e aumenta incerteza sobre negociações com Irã
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