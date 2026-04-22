Miguel Uribe foi vítima de um atentado em junho de 2025 durante comício em Bogotá - AFP

Miguel Uribe foi vítima de um atentado em junho de 2025 durante comício em Bogotá AFP

Publicado 22/04/2026 14:43

A polícia argentina prendeu nesta terça-feira (21), em Buenos Aires, um homem acusado de participação no assassinato do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay. O crime ocorreu no ano passado, e a prisão foi anunciada pela ministra da Segurança, Alejandra Monteoliva, nesta quarta-feira (22).



Brayan Ferney Cruz Castillo, que era alvo de um alerta vermelho da Organização Internacional de Polícia Crimina (Interpol), é identificado como um dos responsáveis por organizar o assassinato de Miguel Uribe Turbay em 2025.

"Ele está sob custódia hoje, e os procedimentos para sua imediata deportação já foram iniciados", afirmou a Ministra da Segurança Pública Argentina, Alejandra Monteoliva, em um vídeo divulgado na rede X (antigo twitter).



Quem era Miguel?

Miguel Uribe Turbay foi um advogado e político colombiano de ascendência libanesa, membro do Partido Centro Democrático. Foi um dos candidatos mais votado ao Senado em 2022.

Em 4 de março de 2025, Miguel havia oficializado sua pré-candidatura à presidência na lista do seu partido para concorrer ao cargo. Uribe enfrentava María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra e Paola Holguín. De acordo com pesquisas realizadas na época, Miguel Uribe aparecia como favorito do Centro Democrático.

Morte

Durante um comício em Bogotá, na Colômbia, em junho de 2025, Miguel Uribe Turbay sofreu um atentado. O senador acabou baleado duas vezes na cabeça e uma na perna na noite de 7 de junho, enquanto discursava em um evento de rua na capital colombiana. O episódio ocorreu em meio ao crescimento de atos políticos para as próximas eleições presidenciais no país, marcadas para março de 2026.

Após o atentado, o ex-senador ficou internado na Fundação Santa Fé de Bogotá, ao norte de Bogotá, Colômbia, durante dois meses até falecer.