Masoud Pezeshkian defendeu uma saída diplomática para os confrontos armados que atingem o território do IrãAFP
Presidente do Irã conversa com Emir do Catar e diz estar pronto para firmar um 'acordo digno'
Masoud Pezeshkian elogiou o país vizinho por ajudar no 'caminho para a paz'
Trump eleva cota de refugiados para receber mais 10 mil sul-africanos brancos
Presidente americano aumentou o teto anual de 7.500 para 17.500
França investiga possível interferência de Israel contra candidatos da esquerda radical
Empresa teria feito campanha de desinformação
Avião brasileiro irá transportar alimentos entre cidades bolivianas
Mantimentos serão levados de Santa Cruz de La Sierra para La Paz
Presidente do Irã conversa com Emir do Catar e diz estar pronto para firmar um 'acordo digno'
Masoud Pezeshkian elogiou o país vizinho por ajudar no 'caminho para a paz'
Milei considera 'altamente provável' que papa visite a Argentina em novembro
Vaticano ainda não confirmou destino
Onda de calor causa mortes na Europa
Temperaturas extremas são causadas por fenômeno meteorológico