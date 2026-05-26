Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que Rússia quer 'desestabilizar' sociedades democráticas Jean-Christophe Verhaegen/AFP
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