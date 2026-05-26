Coreia do Norte enfrenta várias sanções da ONU que proíbem o desenvolvimento de armas nuclearesAFP
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Testes marcam oitava ação militar do ano
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Rodrigo Paz, político de centro-direita, governa o país desde novembro do ano passado
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