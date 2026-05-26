Impacto foi 'extremamente violento', disse porta-voz da operadora do tremReprodução / Redes sociais
At Least 4 Killed, Multiple Seriously Injured as Train Collides with School Minibus at Level Crossing in Buggenhout, Belgium.— OSINT Spectator (@osintspectator) May 26, 2026
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Segundo Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, empresa que administra a rede ferroviária belga, o acidente aconteceu em uma passagem de nível na localidade de Buggenhout, ao norte de Bruxelas.
A colisão aconteceu "às 8h08 (hora local). Um micro-ônibus foi atingido por um trem que deveria fazer uma parada na estação seguinte, que ficava a aproximadamente um quilômetro", afirmou. "O impacto foi extremamente violento", disse, antes de citar um "balanço dramático", mas sem revelar detalhes.
O ministro do Interior, Bernard Quintin, lamentou o "trágico acidente" em uma mensagem na rede social X. "Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos. Desejo muita força aos feridos", escreveu Quintin.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que está "desolada" com a colisão e expressou as "mais profundas condolências às famílias das vítimas". "Hoje, a Europa chora com a Bélgica", publicou nas redes sociais.
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