Impacto foi 'extremamente violento', disse porta-voz da operadora do trem - Reprodução / Redes sociais

Impacto foi 'extremamente violento', disse porta-voz da operadora do tremReprodução / Redes sociais

Publicado 26/05/2026 07:42

A colisão de um trem com um ônibus escolar, no qual viajavam muitas crianças, no norte da Bélgica, provocou a morte de quatro pessoas, nesta terça-feira (26).

At Least 4 Killed, Multiple Seriously Injured as Train Collides with School Minibus at Level Crossing in Buggenhout, Belgium.

pic.twitter.com/QAlN1PLX9T — OSINT Spectator (@osintspectator) May 26, 2026

A informação da morte quatro pessoas foi confirmada pelo vice-primeiro-ministro Maxime Prévot.

"Esta manhã, ocorreu uma colisão trágica em Buggenhout entre um trem e um ônibus escolar. Quatro pessoas perderam a vida, incluindo duas crianças", escreveu a autoridade na rede social X.

A porta-voz da Polícia Federal belga, An Berger, informou ao canal VRT que nove pessoas estavam a bordo do veículo escolar - sete crianças, o motorista e um acompanhante.



Segundo Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, empresa que administra a rede ferroviária belga, o acidente aconteceu em uma passagem de nível na localidade de Buggenhout, ao norte de Bruxelas.



A colisão aconteceu "às 8h08 (hora local). Um micro-ônibus foi atingido por um trem que deveria fazer uma parada na estação seguinte, que ficava a aproximadamente um quilômetro", afirmou. "O impacto foi extremamente violento", disse, antes de citar um "balanço dramático", mas sem revelar detalhes.



O ministro do Interior, Bernard Quintin, lamentou o "trágico acidente" em uma mensagem na rede social X. "Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos. Desejo muita força aos feridos", escreveu Quintin.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que está "desolada" com a colisão e expressou as "mais profundas condolências às famílias das vítimas". "Hoje, a Europa chora com a Bélgica", publicou nas redes sociais.