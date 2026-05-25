Cuervo fez discurso contra polarização diante de Milei, que costuma se gabar da intolerânciaDivulgação/ Município de Presidente Perón
Igreja Católica argentina adverte governo Milei sobre crise social
Mensagem do arcebispo Jorge Cuerva ocorre em meio a tensões sociais após dois anos de severo ajuste econômico e deterioração do poder aquisitivo
Igreja Católica argentina adverte governo Milei sobre crise social
Mensagem do arcebispo Jorge Cuerva ocorre em meio a tensões sociais após dois anos de severo ajuste econômico e deterioração do poder aquisitivo
Bolívia entra na quarta semana de protestos, que presidente tenta acalmar reduzindo seu salário
Rodrigo Paz, político de centro-direita, governa o país desde novembro do ano passado
'Lua Azul' poderá ser vista no céu no próximo fim de semana
Veja como observar o fenômeno raro
Netanyahu diz que Israel vai 'intensificar' ofensiva no Líbano contra Hezbollah
Declaração é dada em meio a negociações entre Irã e EUA para estabelecer o fim do conflito no Oriente Médio
Líderes ficam atentos a sinais de que Belarus possa ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia
Teme-se a abertura de um novo front
Justiça sueca pede 10 anos de prisão para acusado de prostituir mulher com 120 homens
Réu, de 62 anos, é julgado por forçar a esposa a manter relações sexuais pagas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.