Segundo a denúncia, a vítima foi encontrada em uma "situação de vulnerabilidade" - AFP

Segundo a denúncia, a vítima foi encontrada em uma "situação de vulnerabilidade"AFP

Publicado 25/05/2026 14:18

Uma promotora sueca pediu, nesta segunda-feira (25), uma pena de dez anos de prisão para um homem de 62 anos, acusado de explorar a esposa ao obrigá-la a manter relações sexuais pagas com cerca de 120 homens.

O julgamento do réu, realizado desde 10 de abril em Härnösand (norte do país), foi realizado em grande parte a portas fechadas.

"Solicitei que o réu seja condenado por lenocínio atualizado. Tanto por ter facilitado esses atos quanto por ter obtido um benefício econômico com eles", declarou à imprensa a promotora Ida Annerstedt.

“Os factos tiveram uma magnitude específica, geraram lucros significativos e constituíram uma exploração impiedosa do denunciante”, acrescentou.

O homem é acusado de ter criado anúncios na internet, organizado e supervisionado os encontros e pressionado a esposa para que realizasse atos sexuais online para atrair mais clientes.

De acordo com a lei sueca sobre prostituição, vender serviços sexuais não é ilegal, mas pagar por eles ou facilitar sua oferta é.

Segundo a denúncia, a vítima foi encontrada em uma “situação de vulnerabilidade”. Além de lenocínio qualificado, o homem foi julgado por oito estupros.

A advogada da autora do processo reivindicou 1,1 milhão de coroas suecas (cerca de 580 mil reais) a título de indenização.

“Ele a tratou como um cartão bancário e a vendeu como se fosse uma mercadoria”, declarou Silvia Ingolfsdottir ao canal estatal SVT.

Os fatos ocorridos ocorreram entre 11 de agosto de 2022 e 21 de outubro de 2025.

Martina Michaelsdotter, advogada do réu, declarou à AFP no início do processo que seu cliente negou as acusações.

O julgamento deve ser concluído na terçafeira com as considerações finais da defesa.