Diretor da OMS deve viajar para a República Democrática do Congo nesta terça-feira - AFP

Diretor da OMS deve viajar para a República Democrática do Congo nesta terça-feiraAFP

Publicado 25/05/2026 12:19

A República Democrática do Congo enfrenta uma epidemia de ebola "extremamente grave e difícil", alertou, nesta segunda-feira (25), o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pediu para os países vizinhos agirem "de imediato".



"Estamos intensificando as operações com caráter de urgência, mas por enquanto a epidemia avança mais rápido que nós", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus durante uma reunião ministerial online organizada pelo Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças.

O diretor da OMS tem previsto viajar para a República Democrática do Congo na terça-feira.