Netanyahu espalhou em seu canal no Telegram que vai esmagar o Hezbollah - Arquivo / AFP

Netanyahu espalhou em seu canal no Telegram que vai esmagar o HezbollahArquivo / AFP

Publicado 25/05/2026 16:04

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (25), que Israel vai intensificar a ofensiva no Líbano para "esmagar" o movimento xiita Hezbollah, em um momento em que Estados Unidos e Irã buscam chegar a um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"Ordenei uma aceleração das nossas operações", declarou o primeiro-ministro israelense em um vídeo difundido em seu canal no Telegram. "Vamos intensificar os golpes, intensificar a potência e vamos esmagar" o Hezbollah.