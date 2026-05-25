Guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de quatro anosAFP
Líderes ficam atentos a sinais de que Belarus possa ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia
Teme-se a abertura de um novo front
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