O fenômeno da 'Lua Azul' ocorre a cada dois ou três anosReprodução
'Lua Azul' poderá ser vista no céu no próximo fim de semana
Veja como observar o fenômeno raro
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