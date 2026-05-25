Trump disse que o processo seria acompanhado pela Comissão de Energia Atômica "ou órgão equivalente"AFP
Trump diz que urânio do Irã pode ser entregue aos EUA ou destruído no próprio país persa
Presidente americano fez publicação nas redes sociais afirmando que 'poeira nuclear' seria destruída
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Igreja Católica argentina adverte governo Milei sobre crise social
Mensagem do arcebispo Jorge Cuerva ocorre em meio a tensões sociais após dois anos de severo ajuste econômico e deterioração do poder aquisitivo
Bolívia entra na quarta semana de protestos, que presidente tenta acalmar reduzindo seu salário
Rodrigo Paz, político de centro-direita, governa o país desde novembro do ano passado
'Lua Azul' poderá ser vista no céu no próximo fim de semana
Veja como observar o fenômeno raro
Netanyahu diz que Israel vai 'intensificar' ofensiva no Líbano contra Hezbollah
Declaração é dada em meio a negociações entre Irã e EUA para estabelecer o fim do conflito no Oriente Médio
Líderes ficam atentos a sinais de que Belarus possa ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia
Teme-se a abertura de um novo front
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