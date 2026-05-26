Luce pesa 2,26 toneladas, o que o torna o modelo mais pesado já produzido pela marcaDivulgação
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Luce atinge uma velocidade máxima superior a 310 quilômetros por hora
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