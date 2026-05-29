Em Uganda, Mauritânia e Somália, a homossexualidade é punida com a pena de morteMarcelo Camargo/Agência Brasil
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