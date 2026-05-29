No vídeo, é possível ver o momento em que o animal entra correndo no estabelecimento - Reprodução / Redes sociais

No vídeo, é possível ver o momento em que o animal entra correndo no estabelecimentoReprodução / Redes sociais

Publicado 29/05/2026 10:25

Um touro de 1,5 tonelada invadiu uma barbearia na quarta-feira (27), em um bairro de Istambul, na Turquia, para fugir do abate. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento.

No vídeo, é possível ver o momento em que o animal entra correndo no estabelecimento, acaba escorregando e assusta os clientes, que saem desesperados.

Your browser does not support the video tag.

Segundo informações do “The Sun”, o touro havia sido comprado antes do Eid al-Adha, o Festival Islâmico do Sacrifício, em que animais são abatidos e a carne é distribuída entre parentes, amigos e pessoas necessitadas.

O dono da barbearia acabou se ferindo ao tentar proteger uma criança. Ele cobriu o menino e foi atingido por cacos de vidro da vitrine. Segundo ele, o animal escorregou, o que deu tempo para os clientes fugirem.

Testemunhas afirmaram que, ao sair do estabelecimento, o boi continuou causando estragos na vizinhança e teria atacado o próprio dono e moradores que tentaram contê-lo. Equipes municipais conseguiram capturá-lo.