No vídeo, é possível ver o momento em que o animal entra correndo no estabelecimentoReprodução / Redes sociais

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Um touro de 1,5 tonelada invadiu uma barbearia na quarta-feira (27), em um bairro de Istambul, na Turquia, para fugir do abate. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento.
No vídeo, é possível ver o momento em que o animal entra correndo no estabelecimento, acaba escorregando e assusta os clientes, que saem desesperados.
Segundo informações do “The Sun”, o touro havia sido comprado antes do Eid al-Adha, o Festival Islâmico do Sacrifício, em que animais são abatidos e a carne é distribuída entre parentes, amigos e pessoas necessitadas.
O dono da barbearia acabou se ferindo ao tentar proteger uma criança. Ele cobriu o menino e foi atingido por cacos de vidro da vitrine. Segundo ele, o animal escorregou, o que deu tempo para os clientes fugirem.
Testemunhas afirmaram que, ao sair do estabelecimento, o boi continuou causando estragos na vizinhança e teria atacado o próprio dono e moradores que tentaram contê-lo. Equipes municipais conseguiram capturá-lo.