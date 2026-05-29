Foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue Origin - AFP

Foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue OriginAFP

Publicado 29/05/2026 07:43 | Atualizado 29/05/2026 09:52

O foguete New Glenn, da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, explodiu, nesta quinta-feira (28), na plataforma de lançamento de Cabo Canaveral, na Flórida. O empresário é conhecido por ser CEO da Amazon, uma das mais importantes empresas de comércio eletrônico dos Estados Unidos e do mundo.



Um vídeo do incidente mostra fumaça saindo da parte inferior do foguete, que tem 98 metros de altura, antes de ser completamente envolvido por uma enorme bola de fogo.

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A empresa espacial de Bezos, a Blue Origin, informou na rede social X uma "anomalia" durante o teste na Flórida e que "todos os funcionários foram localizados". A empresa espacial de Bezos, a Blue Origin, informou na rede social X uma "anomalia" durante o teste na Flórida e que "todos os funcionários foram localizados".

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"Registramos uma anomalia durante o teste de ignição de hoje", afirmou a empresa em um breve comunicado.



A explosão é o revés mais recente para o também fundador da Amazon, envolvido em uma disputa frenética com Elon Musk e sua empresa SpaceX pela exploração espacial.



O foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue Origin, em uma disputa com o foguete Starship, o maior da história, desenvolvido pela SpaceX.



"É muito cedo para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobrir", afirmou Bezos na rede social X pouco depois da explosão. "Um dia muito difícil, mas vamos reconstruir tudo o que for preciso e voltaremos a voar. Vale a pena", acrescentou.



Elon Musk expressou condolências e classificou o acidente como "muito infeliz".



No mês passado, o foguete New Glenn da Blue Origin fracassou em uma missão para colocar um satélite de comunicações na órbita correta, o que deu origem a uma investigação.



Embora a empresa tenha reutilizado e recuperado com sucesso um propulsor do foguete New Glenn, a missão não tripulada não conseguiu colocar em órbita o satélite da empresa AST SpaceMobile. "Registramos uma anomalia durante o teste de ignição de hoje", afirmou a empresa em um breve comunicado.A explosão é o revés mais recente para o também fundador da Amazon, envolvido em uma disputa frenética com Elon Musk e sua empresa SpaceX pela exploração espacial.O foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue Origin, em uma disputa com o foguete Starship, o maior da história, desenvolvido pela SpaceX."É muito cedo para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobrir", afirmou Bezos na rede social X pouco depois da explosão. "Um dia muito difícil, mas vamos reconstruir tudo o que for preciso e voltaremos a voar. Vale a pena", acrescentou.Elon Musk expressou condolências e classificou o acidente como "muito infeliz".No mês passado, o foguete New Glenn da Blue Origin fracassou em uma missão para colocar um satélite de comunicações na órbita correta, o que deu origem a uma investigação.Embora a empresa tenha reutilizado e recuperado com sucesso um propulsor do foguete New Glenn, a missão não tripulada não conseguiu colocar em órbita o satélite da empresa AST SpaceMobile.

Nasa

O congressista da Flórida Mike Haridopolos, cujo distrito inclui Cabo Canaveral, afirmou em um comunicado no X que entrou em contato com o administrador da Nasa, Jared Isaacman.



"Estou grato por não haver relatos de feridos e agradecido pelos serviços de emergência, engenheiros e equipes de lançamento que agiram rapidamente", disse Haridopolos.



A Nasa e a Blue Origin colaboram no desenvolvimento de um módulo de pouso lunar para as missões Artemis.



"O voo espacial não perdoa, e desenvolver uma nova capacidade de lançamento de carga pesada é extraordinariamente difícil", escreveu Isaacman no X.



"Vamos trabalhar com nossos parceiros para apoiar uma investigação completa dessa anomalia, avaliar o impacto nas missões de curto prazo e voltar a lançar foguetes", acrescentou.



A meta da Nasa é testar um encontro em órbita entre naves espaciais e um ou dois módulos de pouso lunar em 2027 e executar uma alunissagem tripulada até o fim de 2028.



Mas ainda há muito por fazer e especialistas do setor expressaram dúvidas sobre se a Blue Origin e a SpaceX conseguirão entregar os projetos a tempo.

*Com informações da AFP