Foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue OriginAFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
O foguete New Glenn, da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, explodiu, nesta quinta-feira (28), na plataforma de lançamento de Cabo Canaveral, na Flórida. O empresário é conhecido por ser CEO da Amazon, uma das mais importantes empresas de comércio eletrônico dos Estados Unidos e do mundo.

Um vídeo do incidente mostra fumaça saindo da parte inferior do foguete, que tem 98 metros de altura, antes de ser completamente envolvido por uma enorme bola de fogo.


A empresa espacial de Bezos, a Blue Origin, informou na rede social X uma "anomalia" durante o teste na Flórida e que "todos os funcionários foram localizados".


"Registramos uma anomalia durante o teste de ignição de hoje", afirmou a empresa em um breve comunicado.

A explosão é o revés mais recente para o também fundador da Amazon, envolvido em uma disputa frenética com Elon Musk e sua empresa SpaceX pela exploração espacial.

O foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue Origin, em uma disputa com o foguete Starship, o maior da história, desenvolvido pela SpaceX.

"É muito cedo para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobrir", afirmou Bezos na rede social X pouco depois da explosão. "Um dia muito difícil, mas vamos reconstruir tudo o que for preciso e voltaremos a voar. Vale a pena", acrescentou.

Elon Musk expressou condolências e classificou o acidente como "muito infeliz".

No mês passado, o foguete New Glenn da Blue Origin fracassou em uma missão para colocar um satélite de comunicações na órbita correta, o que deu origem a uma investigação.

Embora a empresa tenha reutilizado e recuperado com sucesso um propulsor do foguete New Glenn, a missão não tripulada não conseguiu colocar em órbita o satélite da empresa AST SpaceMobile.
Nasa
O congressista da Flórida Mike Haridopolos, cujo distrito inclui Cabo Canaveral, afirmou em um comunicado no X que entrou em contato com o administrador da Nasa, Jared Isaacman.

"Estou grato por não haver relatos de feridos e agradecido pelos serviços de emergência, engenheiros e equipes de lançamento que agiram rapidamente", disse Haridopolos.

A Nasa e a Blue Origin colaboram no desenvolvimento de um módulo de pouso lunar para as missões Artemis.

"O voo espacial não perdoa, e desenvolver uma nova capacidade de lançamento de carga pesada é extraordinariamente difícil", escreveu Isaacman no X.

"Vamos trabalhar com nossos parceiros para apoiar uma investigação completa dessa anomalia, avaliar o impacto nas missões de curto prazo e voltar a lançar foguetes", acrescentou.

A meta da Nasa é testar um encontro em órbita entre naves espaciais e um ou dois módulos de pouso lunar em 2027 e executar uma alunissagem tripulada até o fim de 2028.

Mas ainda há muito por fazer e especialistas do setor expressaram dúvidas sobre se a Blue Origin e a SpaceX conseguirão entregar os projetos a tempo.
*Com informações da AFP
fotogaleria
Foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue Origin
Foguete New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue Origin