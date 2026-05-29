Drone da Rússia atingiu apartamento em prédio residencial - Reprodução / X

Drone da Rússia atingiu apartamento em prédio residencialReprodução / X

Publicado 29/05/2026 08:05

Um drone russo caiu sobre um prédio residencial e deixou duas pessoas com ferimentos leves em Galati, na Romênia, em uma região perto da fronteira com a Ucrânia, nesta sexta-feira (29). O país, que é membro da Otan, classificou o episódio como uma "grave e irresponsável escalada".

Segundo o Ministério da Defesa romeno, a Rússia atacou, durante a madrugada, com drones "alvos civis e infraestruturas na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Romênia". "Um drone entrou no espaço aéreo romeno", informou a pasta em comunicado.

O aparelho "foi rastreado por radar até a parte sul da cidade de Galati e depois se chocou contra o telhado de um edifício residencial, o que provocou um incêndio no momento do impacto", acrescentou.

Segundo os serviços de emergência romenos, toda a carga do drone explodiu. Os dois moradores do apartamento afetado conseguiram abandonar o prédio por meios próprios e receberam atendimento médico no local por ferimentos leves.

"O incidente constitui uma grave e irresponsável escalada por parte da Federação da Rússia", denunciou o Ministério das Relações Exteriores romeno, que convocou o embaixador de Moscou.

O presidente da Romênia, Nicusor Dan, convocou uma reunião do Conselho Supremo Nacional de Defesa para esta sexta-feira. "É necessário analisar as implicações do incidente", disse. "O caráter sem precedentes do ocorrido exige uma resposta firme, coordenada e proporcional nos âmbitos nacional e internacional", acrescentou a presidência.

A Otan condenou a "irresponsabilidade" da Rússia após a queda do drone, em uma mensagem da porta-voz Allison Hart, no X.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou a guerra de "agressão" russa e expressou, também na rede social X, a "plena solidariedade" com a Romênia, também membro da UE.

Várias incursões de drones foram detectadas na Romênia desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, mas esta é a primeira vez que um aparelho atinge um edifício residencial.

Quando as aeronaves não tripuladas foram detectadas perto do espaço aéreo romeno, dois caças F-16 decolaram da base aérea de Fetesti, no leste do país, e "travaram combate com os alvos", acrescentou o ministério.

A Ucrânia ativou um alerta aéreo nacional na madrugada desta sexta-feira diante da possibilidade de novos ataques russos. Kiev acusou a Rússia de atacar, também com drone, um cargueiro turco no Mar Negro que deixava o porto ucraniano de Odessa. Dois membros da tripulação ficaram feridos.

Na Rússia, uma pessoa morreu nesta sexta-feira em um ataque com drones ucranianos contra uma empresa química na região de Volgogrado (sul), informaram as autoridades locais em comunicado.